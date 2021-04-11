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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أضرار كورونا

دولة أوروبية تقرر دفع المال لـ السياح لزيارتها

صدى البلد

تسبب وباء فيروس كورونا في أضرار اقتصادية مدمرة، من بينها قطاع السياحة، ما دفع بعض الدول التي تعتمد على السيا بشكل أساسي إلى البحث عن حلول مبتكرة لجذب السائحين، حتى وإن اضطرت للدفع لهم.

أعلنت وزارة السياحة في مالطا عن وجود خطط لتخصيص مبلغ قد يصل إلى 200 يورو للسياح، في إطار مشروع يهدف لإحياء القطاع  السياحي.

وبحسب "رويترز"، قال بيان الوزارة إن السياح سيتمكنون من تلقي المبلغ بشرط المكوث لمدة ثلاثة أيام على الأقل، الأمر الذي يتطلب حجز غرفة في فندق.

وأضاف البيان:"سيحصل السياح الذين حجزوا في فندق خمس نجوم على مبلغ 200 يورو، وفندق أربع نجوم على مبلغ  150 يورو، وفندق ثلاث نجوم على 100 يورو".

وأوضح وزير السياحة المالطي كلايتون بارتولو: "المشروع يهدف إلى ضمان استئناف السياحة في البلاد".

يذكر أن السياحة تمثل ما يقترب من ثلث اقتصاد مالطا، لكن هذا القطاع تضرر بشدة بسبب أزمة "كوفيد 19".

وفي وقت سابق، حثت حكومة مالطا الاتحاد الأوروبي على تقديم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، لتسهيل السفر عبر أنحاء القارة.

فيروس كورونا كوفيد 19 اوروبا مالطا كورونا

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