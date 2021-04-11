تعرف على مميزات وعيوب السيارة الكهربائية

تتجه أنظار الكثير من محبي السيارات إلى عالم جديد مليئ بأحدث وسائل التكنولوجيا، تاركا وراءه الكثير من الأوامر الفنية الخاصة بالعناصر الميكانيكية، وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل، أصبحت السيارات الكهربائية هي حديث الساعة، ومادة تنافسية خصبة بين كبيرى شركات تصنيع السيارات العالمية.

وفي سياق هذا الموضوع يستعرض موقع "صدى البلد" مميزات وعيوب السيارات الكهربائية.

- مميزات السيارات الكهربائية

1 – السيارات الكهربائية صديقة للبيئة في المقام الأول، كونها وسيلة متطورة تحد من الانبعاثات الضارة، والتي تنتج بسبب العوادم والأبخرة الخاصة بالمركبات التقليدية.

2 – ربما تتعدد المشكلات الفنية الخاصة بالسيارت التي تعمل بالوقود العادي، نظرًا للشوائب العالقة في البنزين، و التي ربما تتسبب في انسداد بخاخات الانجكشن، أو تلف مضخة الوقود و فلتر البنزين، وهذا ما تتجنبه السيارات الكهربائية.

3 – توفر السيارات الكهربائية الكثير من النقود الخاصة بعملية امداد الطاقة، وارتفاع أسعار الوقود، فيمكن شحنها بسهولة فائقة وقضاء رحلة السير المقررة حسب عدد الكيلومترات الخاصة بكل شحنة.

4 – كما توفر الكثير من النقود الخاصة بوسائل الصيانة، فهي لا تتطلب مراحل الصيانة المعهودة الخاصة بسيارات الوقود التقليدي.

- أما عن عيوب السيارت الكهربائية

1 – هناك الكثير من المخاوف من استخدام السيارات الكهربائية حتى الآن لعدم انتشار الفكرة بشكل عام.

2 – قلة عدد محطات شحن الطاقة الخاصة بهذه المنظومة.

3 – الخوف من تلف بطارية السيارة، وسعر البطارية الجديدة والتي تبدو مرتفعة الثمن، بالإضافة إلى توقيت الشحن الخاص بكل بطارية ويتطلب قرابة الـ 45 دقيقة للشحنة والواحدة.

4 – ارتفاع اسعار السيارات الكهربائية بشكل كبير عن السيارت الأخرى والتي تعمل بالوقود التقليدي.