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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير الرعاية بـ عزل العبور: إصابات كورونا الآن مخيفة جدا.. فيديو

إصابات كورونا
إصابات كورونا

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى عزل العبور، إن زيادة إصابات كورونا خلال هذه الفترة مخيفة جدًا ويجب علي الجميع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا أن نسبة الوقاية والاحتراز لدينا ليست كبيرة.
 

وأضاف أيمن ثروت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" أن أي زيادة في حالات إصابات فيروس كورونا على الحد المتواجد الآن ستكون فوق طاقة أي نظام صحي، لافتا إلى استقبال حالات إصابات كورونا لديها فشل كلوي.

وأوضح أيمن ثروت، أن شهر رمضان يكون به تجمعات وهذا يجعلنا نشعر بالخطورة من ناحية زيادة إصابات كورونا، مؤكدا أن أعراض الإصابة بالفيروس في الموجة الثالثة تختلف تماما عن الموجتين السابقتين، وفي الموجة الثالثة ما يسمي بالعاصفة المناعية والتي تجعل الرئة تتدهور سريعًا.

 

اصابات كورونا فيروس كورونا نظام صحي فشل كلوي التوك شو الموجة الثالثة من فيروس كورونا

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