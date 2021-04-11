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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصيحة لك حسب يوم ميلادك

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. نصيحة الأبراج لمواليد 11 أبريل

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

حللت خبرة الأبراج عبير فؤاد شخصية مواليد اليوم. 
 


في علم الأرقام..
 

إذا كنت مولودا في يوم 11 أبريل فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، والأولوية بالنسبة لك للعلاقات العاطفية والاجتماعية وتميل للتأثير في الآخرين.


نصيحة:

 

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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