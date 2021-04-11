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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يقدم الشكر لكلية الإعلام جامعة الأزهر لمساهمتها في تدريب الأئمة

صدى البلد

قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السبت الشكر لكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف على مساهمتها في تدريب أئمة وزارة الأوقاف ضمن بروتوكول التعاون بين الوزارة وجامعة الأزهر الشريف.

وقال الوزير نحن بصدد عمل تقييم للأئمة الذين حضروا الدورات التدريبية وورش العمل لانتقاء أوائل الدورات، وطبقاً للاتفاق بين الوزارة والهيئة الوطنية للإعلام، سيتم تدريبهم داخل استوديوهات ماسبيرو على التعامل مع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، مضيفاً أن الهدف هو إعداد كوادر ندفع بها في اللقاءات التلفزيونية وخطب الجُمَع عبر الفضائيات الحكومية والخاصة. 

وفي السياق ذاته عرضت كلية الإعلام فيلماً مسجلاً عن جهودها في تدريب ٥٠ إماماً خلال الدورة التي عقدتها الكلية الأسبوع الماضي، والتي حاضر فيها عدد من أستاذة الكلية بهدف تنمية المهارات الاتصالية للأئمة، كما شمل العرض ملخصاً لنتائج دراسة أعدتها الكلية لمعرفة آراء واتجاهات الأئمة نحو الدورة التدريبية. 

من جانبه علق وزير الأوقاف على اهتمام كلية الإعلام برد فعل الأئمة تجاه التدريبات وورش العمل التي قدمتها الكلية لرفع كفاءتهم الاتصالية في المجال الدعوي، ووجه برفع ملخص الدورة التي عقدتها الكلية على موقع وزارة الأوقاف لتكون حافزاً للأئمة ونموذجاً استرشادياً للتدريب الأكاديمي للأئمة فيما يتعلق بالشق الإعلامي. 

وفيما له صلة أعرب الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام عن سعادته بإشادة وزير الأوقاف للدور التدريبي لكلية الإعلام في النهوض بالأئمة ودورها في إكسابهم مهارات التواصل الإعلامي، مؤكداً أنها مسؤولية مجتمعية تحتمها مواثيق الشرف الإعلامية التي تدرسها الكلية لأبنائها.

وعلى صعيد متصل أوضح الدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل كلية الإعلام أن تدريب الكلية لأئمة وزارة الأوقاف هي جزء من رسالتها الإعلامية، فهي المؤسسة الأكاديمية الإعلامية التي تنفرد بتخريج (الإعلامي الإسلامي) المؤهل لمناقشة قضايا الدعوة والخطاب الديني، بحكم انتمائه إلى كلية تجمع بين دراسة علم الإعلام والعلوم الإسلامية والعربية.  

جاءت التصريحات على هامش مناقشة رسالة الدكتوراة للباحث سامح غازي المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة الأزهر والتي حصل فيها على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى.

الأزهر ماسبيرو الأوقاف الازهر الشريف كلية الإعلام

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