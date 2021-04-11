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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا .. بدء تصوير john wick 4 .. تفاصيل

صدى البلد

بدأ سميا التحضير للجزء الرابع من سلسلة أفلام john wick 4 ، بعد أن شوهد الممثل كيانو ريفز وهو يقفز من سيارة فى استوديو بوتسدامبابلسبيرج فى برلين.


 بدأ تصوير John Wick 4 بعد فترة وجيزة من تصوير الجزء الثالث الذى تم إصداره في عام 2019 و من المقرر اطلاقه فى  27 مايو 2022 بعد أن تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.


 

كان من المقرر أن يتم عرضه  في 21 مايو 2021 لكن كيانو ريفز كان بحاجة إلى إنهاء تصوير The Matrix 4.


 

وتبدأ قصة john wick عندما نشأ كقاتل فى مافيا تاراسوف الروسية و كان رئيسهم يحترمه و يخافه و لكن كان قد انهى مهنته لمدة ٥سنوات بعد زواجه و توفيت زوجته بعدها فقام رجال باقتحام منزله و سرقة سيارته القديمة و قتل جروه و كان الهدية الاخيرة التى اهدته اياهزوجته و بدء جون رحلة انتقامه.

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