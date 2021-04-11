وزير الري يطمئن المصريين: خدوها مني كلمة .. لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر

قال الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري، إن هناك أخطاءً في التصميمات الفنية للسد التي تقوم إثيوبيا ببنائه، وبالتالي من الممكن أن يحدث انهيار للسد، ويجب عمل إجراءات حماية للمنظومة في مصر، منها عمل قنطرة حول السد العالي لتصريف المياه الزائدة.

وأضاف وزير الرى خلال لقائه مع برنامج "الحكاية " المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم عمل سدود في توشكى لاستيعاب هذا الانهيار إذا حدث، مشيراً إلى أن هذا سيتكلف 20 مليار جنيه.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات تجاه ملف الملء الثانى لسد النهضة، وهي تخفيض مساحات الأرز ، والموز، والقصب، بالإضافة إلى إجراءات الترشيد، وتبطين الترع ، والري الحديث.

وعقب على فوائد الري الحديث قائلا: الفلاحين ابتكروا وأنتجوا وزودوا الإنتاج 40% ، بكميات مياه أقل، وبسمات أقل، وبتكلفة عمالة أقل، وبيصدروا بمنتج أفضل.

وطمأن "عبد العاطي" المصريين قائلاً : «خدها مني كلمة، الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر»، مؤكداً على تقليل شكاوى المصريين تجاه المياه.