عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري يطمئن المصريين: خدوها مني كلمة .. لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري، إن هناك أخطاءً في التصميمات الفنية للسد التي تقوم إثيوبيا ببنائه، وبالتالي من الممكن أن يحدث انهيار للسد، ويجب عمل إجراءات حماية للمنظومة في مصر، منها عمل قنطرة حول السد العالي لتصريف المياه الزائدة.

وأضاف وزير الرى خلال لقائه مع برنامج "الحكاية " المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم عمل سدود في توشكى لاستيعاب هذا الانهيار إذا حدث، مشيراً إلى أن هذا سيتكلف 20 مليار جنيه.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات تجاه ملف الملء الثانى لسد النهضة، وهي تخفيض مساحات الأرز ، والموز، والقصب، بالإضافة إلى إجراءات الترشيد، وتبطين الترع ، والري الحديث.

وعقب على فوائد الري الحديث قائلا: الفلاحين ابتكروا وأنتجوا وزودوا الإنتاج 40% ، بكميات مياه أقل، وبسمات أقل، وبتكلفة عمالة أقل، وبيصدروا بمنتج أفضل.

وطمأن "عبد العاطي" المصريين قائلاً :  «خدها مني كلمة، الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر»، مؤكداً على تقليل شكاوى المصريين تجاه المياه.

وزير الري اخبار التوك شو ملء السد أزمة سد النهضة فشل المفاوضات

موضوعات متعلقة

مواقف شعبوية.. السودان يتمسك برفض الملء الثاني لسد النهضة.. وإثيوبيا تواصل التعنت

أهالى قرية السنارية في بني مزار يطالبون بنقل محول كهرباء خارج الكتلة السكنية

جزء ثان من مسلسل سوق الحرير بعد رمضان

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان الفجر بـ24 كلمة.. لا تفوتها

عودي يا هاميس .. سيارات أمريكية شاركت رحلة عروس النيل .. صور

الشبكة القومية : قادرون على تسجيل كافة الزلازل والهزات الأرضية بمختلف المستويات

مدبولي يفتتح معرض أهلا رمضان.. تسليم سيارات بالدفعة الأولى للمستفيدين من مبادرة الاحلال ويؤكد: تيسير امتلاك مركبة جديدة بحوافز غير مسبوقة

ترشيحاتنا

علي جمعة: قلة الطعام والكلام والمنام تحدث حالة روحانية عالية للإنسان.. فيديو

في ذكرى ميلاده .. عمر الشريف أول مصري يحصل على الجولدن جلوب ويرشح للأوسكار

شاهد | الكشف عن مسرب صور مؤسس "أمازون" الحميمية مع لورين سانشيز

لهذا السبب .. بوريس جونسون يقرر عدم حضور جنازة الأمير فيليب

مدرب صن داونز لـ موسيماني : شالوليلي وسيرينو ليسا للبيع

الصحة العالمية: أزمة صادمة بشأن لقاحات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

الصحة العالمية: أزمة صادمة بشأن لقاحات كورونا

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد