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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدءا من 30 أبريل.. متصفح فايرفوكس يوقف الدعم لعدة أجهزة

متصفح فايرفوكس يوقف
متصفح فايرفوكس يوقف الدعم لهذه الأجهزة

قرر متصفح Firefox فايرفوكس الشهير من شركة Mozilla إيقاف الدعم لعدد من الأجهزة والمنصات منها منصة البث التليفزيونى Amazon Fire TV من شركة أمازون الأمريكية وكذلك عدد من الأجهزة الأخرى.

 

وبحسب موقع Engadget التقنى فإن متصفح Firefox فايرفوكس سيوقف الدعم أيضا لأجهزة Echo Show ، بدءا من 30 أبريل المقبل، مما يعنى أن  المستخدمين لن يتمكنوا من إعادة تحميله إذا قرروا إزالته من أجهزتهم. 


ومنحت شركة أمازون مالكي منصات وأجهزة  Fire TV  و Echo Show الوصول إلى فايرفوكس في عام 2017 بعد وقت قصير من إعلان شركة جوجل الأمريكية عن حظر تطبيق YouTube يوتيوب على هذه الأجهزة.

 

وسمحت أمازون باستخدام متصفح Firefox فايرفوكس للمستخدمين وعدم استخدام متصفح جوجل كروم بعدما قامت الشركة بإيضاح قرارها بأنه يعد قرارا بالمعاملة بالمثل  حيث أن أمازون لن تستخدم منتجات جوجل مثل Chromecast و Google Home كما وتوقفت الشهر الماضي عن بيع بعض أحدث منتجات Nest. 


 يعد متصفح Firefox فايرفوكس من أفضل المتصفحات ومحركات البحث، حيث يتميز بعدد من الخصائص المهمة مثل الحفاظ على خصوصية المستخدمين، وكذلك السيطرة على الثغرات الأمنية التى تعمل على اختراق المستخدمين. 


كما أطلق مؤخرا  تحديث 87، والذى يشتمل على  ميزة Smart Block، التى  تعمل على إصلاح صفحات الويب التي تم تقييدها بواسطة إجراءات حماية التتبع الخاصة بالمتصفح، وذلك لتسهيل عملية البحث.  
 

Firefox فايرفوكس Amazon Fire TV Echo Show أمازون

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