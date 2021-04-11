عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بركان لا سوفرير

كارثة طبيعية تحول جزيرة إلى اللون الأبيض.. تفاصيل

بركان لا سوفرير على
بركان لا سوفرير على جزيرة "سانت فنسنت وجربنادين"

اندلع الثوران الثاني لبركان "لا سوفرير" على جزيرة "سانت فنسنت وجربنادين" في البحر الكاريبي، وكان الانفجار الثاني أصغر من الأول الذي وقع في وقت سابق يوم الجمعة.

 

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية، عن المنظمة الوطنية لإدارة الطوارئ،  إنه تمت ملاحظة انفجار آخر بالبركان في مركز أبحاث الزلازل، وصل تأثيره إلى حوالي 4 كم لأعلى.

 

وغطت انفجارات البركان الجزيرة بالرماد والدخان، حيث أبلغ السكان عن سقوط رماد كثيف وانتشار رائحة كبريتية قوية دفعت الآلاف لترك منازلهم، ومازال الانفجار الثاني مستمرا، كما أوضحت المديرة العامة للصليب الأحمر في "سانت فنسنت وجرينادين".

 

وغمر المنطقة بالكامل الرماد الأبيض من البركان وكأنه ثلج يتساقط، وقالت دورا جيمس لمديرة العامة للصليب الأحمر بالمنطقة إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار شخصية حتى الآن.

 

وتابعت أن العلماء والسكان ما زالوا يعملون على إيجاد حل خاصة القريبين من البركان، حيث أوضحت السلطان إنه من المحتمل استمرار الانفجارات لأيام وربما أسابيع كاملة.

 

ومن المتوقع تدفق الحمم البركانية في الأماكن القريبة من البركان الذي فاجأ الجميع بالثوران بعد سنوات طويلة من الخمول، فالمرة الأخيرة التي ثار فيها كانت في عام 1979، وبدأ اندلاع من جديد قبل يومين.

 

وأعلن رئيس الوزراء جونسالفيس، يوم الخميس الماضي، حالة تأهب للكوارث التي أدت إلى تغيير في النشاط البركاني للبركان، وإنذار السكان بأن ثوران البركان وشيك، وبالفعل تحقق الأمر وتم إجلاء السكان من المناطق الحمراء، وهي الأكثر خطورة، ورغم مرور يومين على اندلاعه ما زالت الحمم البركانية تندلع بقوة مع الرماد الأبيض الذي غطى  المنطقة بالكامل.

اللون الابيض البريطانية الدخان الزلازل منازل بريطاني الطوارئ بركان علماء الجزيرة العلماء

ترشيحاتنا

علي جمعة: قلة الطعام والكلام والمنام تحدث حالة روحانية عالية للإنسان.. فيديو

في ذكرى ميلاده .. عمر الشريف أول مصري يحصل على الجولدن جلوب ويرشح للأوسكار

شاهد | الكشف عن مسرب صور مؤسس "أمازون" الحميمية مع لورين سانشيز

لهذا السبب .. بوريس جونسون يقرر عدم حضور جنازة الأمير فيليب

مدرب صن داونز لـ موسيماني : شالوليلي وسيرينو ليسا للبيع

الصحة العالمية: أزمة صادمة بشأن لقاحات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

الصحة العالمية: أزمة صادمة بشأن لقاحات كورونا

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد