عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: أزمة صادمة بشأن لقاحات كورونا

صدى البلد

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه لا يزال هناك "خلل مروع" بين معدلات انتشار فيروس كورونا في البلدان الغنية والبلدان ذات الدخل المنخفض.

سلط تيدروس أدهانوم جيبريسوس الضوء على عدم المساواة في بعض الدول التي لديها ملايين الجرعات الاحتياطية ، في حين أن البعض الآخر ليس لديه ما يكفي حتى لتحصين العاملين الصحيين ومواطنيهم الأكثر ضعفًا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "في المتوسط ​​، تلقى واحد من كل أربعة أشخاص لقاحًا في المتوسط. في البلدان منخفضة الدخل ، يكون أكثر من واحد من كل 500.

وأضاف:"لا يزال هناك خلل صادم في التوزيع العالمي للقاحات."

وحذر من أن ندرة الإمداد تدفع إلى النزعة القومية والدبلوماسية للقاح ، وشدد على الدور الحاسم لـ"كوفاكس" في توفير اللقاحات، وقال إنها " آلية قوية يمكنها توزيع اللقاحات بشكل أسرع وأكثر كفاءة من أي آلية أخرى".

في أول 42 يومًا من برنامجها، قدمت كوفاكس أكثر من 38 مليون جرعة إلى أكثر من 100 دولة.

فيروس كورونا الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية كورونا لقاح كورونا فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

بعد الجدل حول أسترازينيكا.. الصحة العالمية تكشف إمكانية تغيير لقاحات كورونا

لهذه الأسباب.. مدير منظمة الصحة العالمية يوجه شكرا خاصا لمصر

ترشيحاتنا

علي جمعة: قلة الطعام والكلام والمنام تحدث حالة روحانية عالية للإنسان.. فيديو

في ذكرى ميلاده .. عمر الشريف أول مصري يحصل على الجولدن جلوب ويرشح للأوسكار

شاهد | الكشف عن مسرب صور مؤسس "أمازون" الحميمية مع لورين سانشيز

لهذا السبب .. بوريس جونسون يقرر عدم حضور جنازة الأمير فيليب

مدرب صن داونز لـ موسيماني : شالوليلي وسيرينو ليسا للبيع

الصحة العالمية: أزمة صادمة بشأن لقاحات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

شخصان يقابلان الله يوم القيامة على هيئة زان وسارق.. احذر أن تكون منهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد