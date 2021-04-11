عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري: من مصلحة أثيوبيا حل أزمة سد النهضة بالتفاوض والإتفاق

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن من مصلحة الجانب الأثيوبي، ومن مصلحة مصر والعالم بأكمله أن تُحل أزمة سد النهضة بالتفاوض.

وأضاف محمد عبد العاطي خلال لقائه مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر، أن هناك حوالي 40 مليون مواطن، معيشتهم تعتمد على الزراعة، وأن ملء السد وتقليل حصة المياه في مصر، سيؤدي إلى حدوث العديد من الكوارث، من ضمنها: الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والمظاهرات.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أنه لذلك الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، وأخذت الاحتياطات للتصدي لأي كارثة، مشيراً إلى أنه يجب ترشيد المياه على جميع المستويات، سواء في الزراعة، أو المنازل، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وتابع عبد العاطي، أنه من المتوقع حدوث مفاوضات أخرى مع أثيوبيا ولكن باتفاقية، مشيراً إلى أنه  إذا لم يحدث اتفاق وتفاوض، ستكون المشاكل على الجميع وليس مصر فقط.

وزير الري اخبار التوك شو ملء السد أزمة سد النهضة فشل المفاوضات

موضوعات متعلقة

مباحثات مصرية بحرينية لتفعيل آليات التعاون لزيادة استثمارات المنامة فى مصر

بحضور 3 وزراء .. ننشر تفاصيل الاجتماع السادس للجنة شراكة مصر واليابان في التعليم

النقابة.. انتهاء أزمة البصمة للأطباء العاملين بالسعودية

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان الفجر بـ24 كلمة.. لا تفوتها

إنشاء ثاني أكبر مرصد فلكي في الشرق الأوسط .. محطة جديدة لرصد الأقمار الصناعية واستحداث ثلاث محطات لرصد الزلازل .. القومي للبحوث الفلكية يوضح مشروعاته القادمة

عودي يا هاميس .. سيارات أمريكية شاركت رحلة عروس النيل .. صور

الشبكة القومية : قادرون على تسجيل كافة الزلازل والهزات الأرضية بمختلف المستويات

مدبولي يفتتح معرض أهلا رمضان.. تسليم سيارات بالدفعة الأولى للمستفيدين من مبادرة الاحلال ويؤكد: تيسير امتلاك مركبة جديدة بحوافز غير مسبوقة

ترشيحاتنا

رأس المال لا يقل عن 300 ألف جنيه.. الاستثمار توضح خطوات تأسيس شركات الأشخاص

علي جمعة: قلة الطعام والكلام والمنام تحدث حالة روحانية عالية للإنسان.. فيديو

في ذكرى ميلاده .. عمر الشريف أول مصري يحصل على الجولدن جلوب ويرشح للأوسكار

شاهد | الكشف عن مسرب صور مؤسس "أمازون" الحميمية مع لورين سانشيز

لهذا السبب .. بوريس جونسون يقرر عدم حضور جنازة الأمير فيليب

مدرب صن داونز لـ موسيماني : شالوليلي وسيرينو ليسا للبيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

الصحة العالمية: أزمة صادمة بشأن لقاحات كورونا

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد