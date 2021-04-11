وزير الري: من مصلحة أثيوبيا حل أزمة سد النهضة بالتفاوض والإتفاق

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن من مصلحة الجانب الأثيوبي، ومن مصلحة مصر والعالم بأكمله أن تُحل أزمة سد النهضة بالتفاوض.

وأضاف محمد عبد العاطي خلال لقائه مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر، أن هناك حوالي 40 مليون مواطن، معيشتهم تعتمد على الزراعة، وأن ملء السد وتقليل حصة المياه في مصر، سيؤدي إلى حدوث العديد من الكوارث، من ضمنها: الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والمظاهرات.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أنه لذلك الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، وأخذت الاحتياطات للتصدي لأي كارثة، مشيراً إلى أنه يجب ترشيد المياه على جميع المستويات، سواء في الزراعة، أو المنازل، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وتابع عبد العاطي، أنه من المتوقع حدوث مفاوضات أخرى مع أثيوبيا ولكن باتفاقية، مشيراً إلى أنه إذا لم يحدث اتفاق وتفاوض، ستكون المشاكل على الجميع وليس مصر فقط.