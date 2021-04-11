بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد مي نور الشريف على طريقتها الخاصة

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت بوسي شلبي برفقة الفنانة بوسى وابنتها مى نور الشريف وهي تهنئ مى بعيد ميلادها.



وكتبت بوسي شلبي: "كل سنة وحبيبة قلبي طيبة".



واحتفلت مي نور الشريف، السبت، بعيد ميلادها الـ 40، حيث ولدت في 10 أبريل ١٩٨١، في القاهرة، لأسرة فنية عريقة، فوالدها هوالفنان الراحل نور الشريف، ووالدتها هي الفنانة بوسي، وخالتها الفنانة نورا.





درست مي في مدرسة الميردوديو قسم الأدبي، وفي عام 2004 تخرجت من الجامعة الأمريكية قسم إعلام تخصص إذاعة وفلسفة ومسرح.





_بدأت التمثيل وهي بعمر ثلاث سنوات من خلال فيلم الحكم آخر الجلسة وكان أول ظهور لـ مي نور الشريف على الشاشة، مع والدتها الفنانة بوسي، من خلال مسلسل «اللقاء الثاني»، الذي تم إنتاجه عام 1988، وشاركت فيه مع الفنان الراحل محمود ياسين.

