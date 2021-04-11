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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نورت بلدك.. جهود القوى العاملة في دعم المصريين العائدين من الخارج.. فيديو

محمد سعفان وزير
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية ساهمت بشكل كبير فى دعم العمالة غير المنتظمة فى ظل جائحة كورونا.

و أضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن نسبة المصريين العائدين من الخارج في استمارة نورت بلدك حوالي 7 آلاف شخص.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم التواصل مع المصريين العائدين من الخارج ومنهم جزء عاد للعمل في الدول العربية وجزء آخر طالب بإيجاد فرصة عمل، وعرضت عليهم الوزراة عدة وظائف،  بالإضافة إلى جزء ثالث اجتمع معهم جهاز تنمية المشروعات لعرض أفكار المشروعات لديهم وتأسيس المشروعات الصغيرة.

وزارة القوى العاملة محمد سعفان المصريين العائدين اخبار التوك شو جائحة كورونا

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