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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب .. بوريس جونسون يقرر عدم حضور جنازة الأمير فيليب

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عدم حضور جنازة الأمير فيليب، متخليًا عن مقعده لأحد أفراد العائلة المالكة.

وسيتم السماح لـ 30 شخصًا فقط بحضور جنازة فيليب يوم السبت، المقبل وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.

قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن جونسون "أراد التصرف وفقًا لما هو أفضل للعائلة المالكة، وبالتالي لن يحضر أكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة الجنازة".

توفي فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية يوم الجمعة عن عمر يناهز 99 عامًا. أعلن قصر باكنجهام أن الأمير توفي بسلام في قلعة وندسور، حيث قضى هو والملكة معظم العام الماضي خلال الجائحة.

وبحسب ما ورد لم يكن فيليب يريد "ضجة" جنازة رسمية في قاعة وستمنستر، وفقًا لصحيفة تايمز أوف لندن. ومن المتوقع أن يرقد جثمانه في قصر سانت جيمس.

كرم جونسون فيليب بعد نبأ وفاة دوق إدنبرة، قائلاً إنه "نال إعجاب الأجيال هنا في بريطانيا ، عبر دول الكومنولث وحول العالم."

قال رئيس الوزراء إن العائلة المالكة فقدت "ليس فقط شخصية عامة محبوبة ومحترمة للغاية، ولكن زوجًا مخلصًا، وأبًا فخورًا ومحبًا، وجدًا، وفي السنوات الأخيرة، جد كبير".

كما أعلن حزب المحافظين في المملكة المتحدة، تعليق حملته الوطنية حتى الثلاثاء ومرة ​​أخرى السبت المقبل، يوم تشييع فيليب، وفقًا لتقارير متعددة.

كما أعلن حزب المحافظين في المملكة المتحدة، تعليق حملته الوطنية حتى الثلاثاء ومرة ​​أخرى السبت المقبل، يوم تشييع جثمان فيليب، وفقًا لتقارير متعددة.

بريطانيا فيروس كورونا بوريس جونسون كورونا المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني قصر باكنجهام الملكة إليزابيث الثانية الامير فيليب

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