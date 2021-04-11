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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..الرئيس التونسي في دار الأوبرا المصرية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ نجل عمرو عبد الجليل.. أحمد خالد صالح يكشف تطورات حالة والدته

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

الرئيس التونسي في دار الأوبرا المصرية.. اليوم

يزور الرئيس التونسى قيس سعيد، والوفد المرافق له، دار الأوبرا المصرية، لحضور احتفالية فنية مصرية تونسية، تقام فى السادسة مساء على المسرح الكبير، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار

أعراض نادرة من 4 سنين.. نجل عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف نجل الفنان عمرو عبد الجليل عن تطورات حالته الصحية، بعدما طلب والده من الجمهور الدعاء له.

أحمد خالد صالح يكشف تطورات حالة والدته الصحية

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن تطورات حالة والدته الصحية بعد إصابتها بكورونا، وذلك من خلال استوري عبر حسابه على "إنستجرام".

ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل اللي مالوش كبير.. شاهد
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة لها، من كواليس تصوير مسلسل “اللى مالوش كبير”، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام”.

هنا الزاهد: حلوة الدنيا سكر كان حلما بالنسبة لي

وجهت هنا الزاهد الشكر لفريق عمل مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وحرصت على توجيه رسالة للجمهور
 

الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة الثقافة عمرو عبد الجليل احمد خالد صالح

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