ضبط قائد سيارة نقل لسيره على الجزيرة الوسطى في البحر الأحمر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن مرور إحدى سيارات النقل أعلى الجزيرة الوسطى لشارع الحجاز أمام أحد المخازن بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها وتبين أنه (سائق بالشركة المشار إليها – مقيم بمحافظة قنا)، وتبين عدم توافر شروط الأمن والمتانة للسيارة وإنتهاء التراخيص اللازمة.

وبمواجهة قائد السيارة إعترف بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.