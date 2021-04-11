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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: قلة الطعام والكلام والمنام تحدث حالة روحانية عالية للإنسان.. فيديو

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق، إن قلة الطعام وقلة الكلام، وقلة المنام، وقلة الأنام، في الصيام، تحدث حالة روحانية عالية للإنسان.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن هناك كثير من الأحاديث تحث ابن آدم على قلة الطعام وقلة الكلام، والخلوة والخلوة بالنفس والمراقبة، حتى يرجع الإنسان إلى نفسه ويعيد تقييمها.

وأشار إلى أن الصيام قد يفهم على مستوى أبعد من ذلك، فالصيام هو الامتناع عن الطعام رغم حاجة الإنسان إليه، فهو بذلك يدخل إلى قيومية الله فالله تعالى قائم بذاته لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، فحين يأتي المغرب ويفطر الصائم، فهنا يفترق بنفسه عن صفات الخالق، فالله ليس في حاجة لأحد ولكن الإنسان دائما في حاجة إلى غيره.

وذكر أن شهر رمضان المبارك، فرصة لزيادة الطاعات وترك المنكرات والعادات السيئة، وفرصة لرد الحقوق للناس.

علي جمعة رمضان العادات السيئة صيام

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