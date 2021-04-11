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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمى يروج لبرنامجه الجديد خمس نجوم .. شاهد

صدى البلد

روج الفنان كريم فهمى لبرنامجه الجديد خمس نجوم عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.


 وظهر كريم فهمى فى البوستر الدعائي برفقة الفنان مصطفى قمر ومحمد الشرنوبى ونور وغادة عادل وكتب معلقا:" برنامج خمس نجوم على ام بى سى مصر".


 برنامج "خمس نجوم" يعرض في شهر رمضان القادم، على قناة إم بى سى مصر ويشارك في تقديمة مصطفى قمروالنجمة غادة عادل ونور ومحمد الشرنوبى وكريم فهمى ويحمل عدد من المفاجآت حيث يعتمد على عنصر المفاجأة، وتماستضافة عدد من نجوم الفن ضيوفا لحلقاته .


 

فكرة البرنامج تعتمد على التصوير الخارجى فى بعض الأوقات  حيث يتم إيهام الضيوف بالرغبة فى استضافتهم فىأحد البرامج ليبدأ بعدها في تنفيذ المقلب. 


 

وهناك عدد كبير من الفنانين حلوا ضيوفا على البرنامج، ومنهم هيفاء وهبى التى كانت الضحية الأولى، أما الضحيةالثانية فهو حمو بيكا ، كما انتهت الفنانة داليا البحيرى من تصوير حلقة في البرنامج.

 

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