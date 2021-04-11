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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة كورونا: أي شخص تظهر عليه أعراض يجب عزله عن أفراد الأسرة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن هناك زيادة في أعداد إصابات كورونا، خصوصاً في العائلات.

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن العالم كله يهدف إلى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية داخل وخارج المنزل، مشيراً إلى أن أي شخص يشعر بظهور أي عرض من أعراض كورنا ، أو الأنفولونزا ، يجب أن يعزل نفسه عن باقي أفراد الأسرة .

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أنه يجب غسل اليدين بإستمرار ، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي داخل المنزل ، أي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية التقليدية .

وأردف: "أي شخص لديه عرض لو سمحتوا يُعزل عن باقي أفراد الأسرة حتى نطمئن بعدم إصابته بأي مرض من الأمراض". 

مكافحة كورونا إصابات فيروس كورونا اخبار التوك شو اعداد الاصابات أعراض الفيروس

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