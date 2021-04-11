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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احمد العوضى يروج لمسلسل اللي ملوش كبير

صدى البلد

نشر الفنان احمد العوضي  تراك جديد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وظهر بتراك جديد لمسلسله القادم " اللى ملوش كبير" و كتب معلقا: "تراك الخديوي ( على الله حكايتك) ميدو جاد وبيانو".


 مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى أكشن


 

"اللى مالوش كبير" من المقرر عرضه فى رمضان المقبل ويشاركه البطولة زوجته الفنانة ياسيمن عبد العزيز وهو من تاليف عمرو محمودياسين.   


 


 

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