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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: النبي كان يصوم نصف العام.. وعلى الصائم اغتنام الدعاء قبل الإفطار.. فيديو

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، إن الصيام منه فريضة ومنه نافلة.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن المرأة الحائض والنفساء منعت من صيام صيام شهر رمضان، فأصبح التزامها بهذه الرخصة عبادة، ولو صامت تكون قد ارتكبت أمرا محرما.

وأشار إلى أن الفعل والترك هو حقيقة العبادة، فالعبادة هي كما يريد الله وليس كما يريد العباد.

وذكر أن هناك صيام فرضه العبد على نفسه وهو النذر، وهناك صيام فرضه الله على عبده غير رمضان، وهو القضاء لمن أفطر في رمضان بعذر أو بدون.

وأوضح، أن هناك صيام النافلة، فأغلب العام فيه صيام النافلة، منوها بأنه لو جمعنا صيام النبي في العام فسيصل إلى ستة أشهر، قائلا "لو جمعنا الـ365 يوم في العام، فسنجد أن النبي صام منهم 180 يوما على الأقل".

ونصح علي جمعة، الصائم حينما يجلس على مائدة الإفطار أن يتوجه إلى الله بالدعاء لأنه وقت مبارك وحالة مباركة ويستجيب الله دعاء الصائم.

رمضان إفطار صيام النافلة المرأة الحائض صيام شهر رمضان

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