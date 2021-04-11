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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة كورونا: اللقاحات طوق الأمان الأكيد من كوفيد 19

مواطنة تتلقي اللقاح
مواطنة تتلقي اللقاح

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك زيادة بسيطة في أعداد المصابين داخل المستشفيات، مؤكداً وجود أماكن في جميع مستشفيات وزارة الصحة، والرعاية الصحية، وتعمل بكامل الكفاءة.

وأضاف " حسام حسني " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن الإجراءات الأحترازية هي طوق الأمان، ولكن طوق الأمان الأكيد هي اللقاحات، قائلاً: "لو سمحتوا سجلوا على موقع وزارة الصحة عشان تتلقوا اللقاح".

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه حتى الآن على مستوى العالم كله نسبة عدد المواطنين الذين أصيبوا بتجلطات أو آثار جانبية من لقاح كورونا، لا تتعدى الـ 200 في كل مليون مواطن.

وأكد حسني، أن لقاح استرازينكا آمن ، ولم تظهر أي أثار جانبية على المُتلقين حتى الآن ، مشيراً إلى أن نسبة التجلطات المتواجدة مع كوفيد 19 ، تتعدى الـ 38% على مستوى العالم، وهذا يؤكد أن المرض نفسه يؤدي إلى التجلطات.

طوق الأمان مكافحة كورونا اخبار التوك شو تلقي اللقاح الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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