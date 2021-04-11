التحالف يسقط طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف العربي في بيان: "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأشار التحالف إلى أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.