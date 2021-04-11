تؤدي إلى الوفاة.. رئيس مكافحة كورونا يحذر من بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً إنه لا وجد طب عن طريق السوشيال ميديا، والطب عبر وسائل الإتصال مصيبة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن كوفيد 19 ليس مرضاً، ولكنه مجموعة تشمل حالات بسيطة، التي يتم فيها العزل المنزلي، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة ولكن مصابة أيضاً بأحد الأمراض المزمنة، فيفضل عزلها في المستشفيات .

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إلى أن هناك سوء في استخدام المضادات الحيوية، وهذا سيؤدي إلى ظهور سلالات بكتيريا أُخرى مقاومة للعلاج، مضيفاً أن هناك سوء استخدام أيضاً في " الكورتيزون " ، مشيراً إلى إنه عقار لا يُستخدم في حالات كورونا إلا في الحالات الشديدة المصاحبة لنقص في الأكسجين، أو إلتهابات موجودة بأكثر من 50% في الأشعة المقطعية .

وتابع حسني، أن الأسوأ من ذلك، هو سوء استخدام مضادات التجلط، مشيراً إلى أن البروتوكولات الموجودة على مواقع التواصل لا يوجد بها مضادات للفيروسات ، مما يؤدي إلى تدهور الحالة ، وبالتالي قد تؤدي إلى الوفاة .

وأكد، أن المواطن المعافي من فيروس كورونا، وتلقى اللقاح ، يقوم بعد اسبوعين بعمل تحاليل للتأكد من نسبة التجلطات في الجسم ، محذراً من تناول أدوية السيولة بدون تحاليل ، لأنها تؤدي إلى حدوث مضاعفات .