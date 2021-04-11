عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تؤدي إلى الوفاة.. رئيس مكافحة كورونا يحذر من بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل

بروتوكولات العلاج
بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً إنه لا وجد طب عن طريق السوشيال ميديا، والطب عبر وسائل الإتصال مصيبة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن كوفيد 19 ليس مرضاً، ولكنه مجموعة تشمل حالات بسيطة، التي يتم فيها العزل المنزلي، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة ولكن مصابة أيضاً بأحد الأمراض المزمنة، فيفضل عزلها في المستشفيات .

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إلى أن هناك سوء في استخدام المضادات الحيوية، وهذا سيؤدي إلى ظهور سلالات بكتيريا أُخرى مقاومة للعلاج، مضيفاً أن هناك سوء استخدام أيضاً في " الكورتيزون " ، مشيراً إلى إنه عقار لا يُستخدم في حالات كورونا إلا في الحالات الشديدة المصاحبة لنقص في الأكسجين، أو إلتهابات موجودة بأكثر من 50% في الأشعة المقطعية .

وتابع حسني، أن الأسوأ من ذلك، هو سوء استخدام مضادات التجلط، مشيراً إلى أن البروتوكولات الموجودة على مواقع التواصل لا يوجد بها مضادات للفيروسات ، مما يؤدي إلى تدهور الحالة ، وبالتالي قد تؤدي إلى الوفاة .

وأكد، أن المواطن المعافي من فيروس كورونا، وتلقى اللقاح ، يقوم بعد اسبوعين بعمل تحاليل للتأكد من نسبة التجلطات في الجسم ، محذراً من تناول أدوية السيولة بدون تحاليل ، لأنها تؤدي إلى حدوث مضاعفات .

مكافحة كورونا بروتوكولات العلاج أدوية السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي اخبار التوك شوك

موضوعات متعلقة

ما حكم أخذ شيء من شخص بسيف الحياء؟ أمين الفتوى يوضح

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لتطوير ورفع كفاءة موقف بني سويف

دعاء آخر ساعة قبل المغرب لقضاء الدين.. مجموعة أدعية تزيح هذا الهم

الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة لطلاب المدارس

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة في بنجلاديش إلى 25 قتيلا

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان الفجر بـ24 كلمة.. لا تفوتها

مدبولي يفتتح معرض أهلا رمضان.. تسليم سيارات بالدفعة الأولى للمستفيدين من مبادرة الاحلال ويؤكد: تيسير امتلاك مركبة جديدة بحوافز غير مسبوقة

ترشيحاتنا

تسريب بيانات أكثر من مليون مستخدم لـ كلوب هاوس

تؤدي إلى الوفاة.. رئيس مكافحة كورونا يحذر من بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل

رئيس لجنة مكافحة كورونا: وائل الإبراشي حالته تحسنت وسيعود لجمهوره قريبا

رئيس لجنة مكافحة كورونا: الحالة الصحية لـ خالد النبوي أصبحت مستقرة

3 نصائح بسيطة للحفاظ على نظافة السيارة

خالد الغندور يسخر من أداء مولودية الجزائر والترجي التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد