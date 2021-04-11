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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة مكافحة كورونا: وائل الإبراشي حالته تحسنت وسيعود لجمهوره قريبا

الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

طمأن الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، الجمهور على حالة الإعلامي وائل الإبراشي ، قائلاً : " حالته اتحسنت جداً ، وقريباً سيظهر على شاشة التليفزيون ".

وأضاف " حسام حسني " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن كوفيد 19 ليس مرضاً ، ولكنه مجموعة تشمل حالات بسيطة، التي يتم فيها العزل المنزلي، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة ولكن مصابة أيضاً بأحد الأمراض المزمنة ، فيفضل عزلها في المستشفيات .

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إلى أن الطريقة الوحيدة وطوق الأمان من كورونا هي اللقاحات ، مؤكداً أن جميع اللقاحات آمنة .

وعقب " حسني " ، قائلاً : أُطالب المصريين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة من أجل تلقي اللقاح ، والاتجاه إلى مراكز تلقي اللقاح ، مشيراً إلى أن دور الإعلام المصري طمأنة المصريين تجاه اللقاحات .

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