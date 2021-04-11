نجمة تيك توك تحول أصابع كلبها لنسخة من جسمها.. صور

تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لفتاة تضع أظافر بلاستيكية على أقدام كلبها مشابهة تماما للتي تستخدمها على يديها، حيث يظهران باللون نفسه وكذلك نفس طول الأظافر.

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، أثار الكلب المدلل مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن صنعت مالكته الأمريكية مجموعة من الأظافر لأقدام الكلب الصغير، بعد مشاركة مقاطع فيديو لها وهي تصنع بعناية مجموعة مخصصة له.

الفكرة من تنفيذ مالكته "ماريتزا روبالكافا" خبيرة التجميل المتخصصة في الاظافر، التي تصنع مجموعة خصيصا من الاظافر الصغيرة للكلب كنوع من الدعاية المبتكرة لخبراتها في هذا المجال.

وتستغرق الفتاة صاحبة الـ 25 عاما حوالي 40 دقيقة كاملة في صنع وتركيب الأظافر ووضعها برفق على أقدام الكلب، وحصدت مقطع الفيديو الخاصة بالكلب أكثر من 3 مليون مشاهدة بينما يعتقد البعض أن هذه الاظافر رائعة، يرى آخرون أنها إساءة للحيوانات الألفية.

وتدافع ماريتزا عن فكرتها لأنها لا تضعها للكلب إلا وقت التصوير فقط، ولا تسمح له التجول بها لأنها بالطبع ستكون غير مريحة لقدميه وستؤلمه، وقالت ماريتزا من كاليفورنيا، في الولايات المتحدة: "كوكو هو طفلي وفي إحدى الليالي كنت انا وزوجي نتحدث واعتقدا أنه سيكون من اللطيف أن نصنع له أظافر صغيرة".

وتابعت انها فعلت ذلك من أجل المتعة فقط ولكن بعد التنفيذ لاحظت ان شكلها جيد، وتقول: "الكلب يحب التدليل ويستمتع حقا بعملية لصق الأظافر على مخالبه باستخدام ضمادات لاصقة"، وعن سر انتشارها تقول أن ما قامت به غريب وغير مألوف ولكن في الوقت نفسه لم تتوقع أن ينتشر بهذا الشكل.

ماريتزا والكلب كوكو

الكلب كوكو 2