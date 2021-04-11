عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة.. أبرزها بيراميدز والرجاء

الكونفيدرالية
الكونفيدرالية

تقام اليوم الأحد 11 - 4 - 2021 منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية أبرز المواجهة لقاء بيراميدز ضد الرجاء المغربي علي ملعب الدفاع الجوي. 

مواعيد كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

القطن الكاميروني vs نابسا ستارز - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 6

ساليتاس vs جراف دي داكار - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 5

نكانا vs نامونجو - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 4

أورلاندو بيراتس vs الأهلي بنغازي - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 6

النادي الصفاقسى vs النجم الساحلي - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 4

وفاق رياضي سطيف  - إنييمبا – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 6

شبيبة القبائل vs نهضة بركان – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 5

بيراميدز vs الرجاء المغربى - الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 4

txt

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-4-2021 والقنوات الناقلة


ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الكونفيدرالية الافريقية برصيد 6 نقاط بينما يحتل فريق الرجاء المغربي المركز الاول برصيد 9 نقاط . 
 

txt

الرجاء يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز

مشوار بيراميدز في الكونفيدرالية الافريقية 


ويسعي فريق بيراميدز لتعويض الخسارة القاسية امام الرجاء المغربي في الجولة الماضية من المسابقة بنتيجة هدفين دون رد للعوضة لصدارة ترتيب المجموعة

وكان فريق بيراميدز حقق الفوز في الجولة الاولى امام فريق نكانا الزامبي بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد كما حقق الفوز علي فريق نامونجو التنزاني بنتيجة هدفين دون رد قبل الخسارة امام الرجء المغربي . 


وضمت قائمة بيراميدز ضد الرجاء المغربي كلا من : 

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي - طارق طه - محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حماده - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد

الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - محمود صابر

بيراميدز الرجاء المغربي مواعيد كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة بيراميدز ضد الرجاء المغربي الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

إيران تعلن عن حادث غامض في منشأة نطنز النووية

هل يجوز ترك العمل لأداء صلاة التراويح ؟ .. الإفتاء تجيب

لشراء هواتفها.. سامسونج تغرى مستخدمى آيفون بتطبيق iTest

لن تضيع الوقت.. فترة حداد قصيرة للملكة إليزابيث على وفاة زوجها

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة.. أبرزها بيراميدز والرجاء

اجتماعي شعبي تشويقي .. ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسله ضل راجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد