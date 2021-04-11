مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة.. أبرزها بيراميدز والرجاء

تقام اليوم الأحد 11 - 4 - 2021 منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية أبرز المواجهة لقاء بيراميدز ضد الرجاء المغربي علي ملعب الدفاع الجوي.

مواعيد كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

القطن الكاميروني vs نابسا ستارز - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 6

ساليتاس vs جراف دي داكار - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 5

نكانا vs نامونجو - الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 4

أورلاندو بيراتس vs الأهلي بنغازي - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 6

النادي الصفاقسى vs النجم الساحلي - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 4

وفاق رياضي سطيف - إنييمبا – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 6

شبيبة القبائل vs نهضة بركان – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 5

بيراميدز vs الرجاء المغربى - الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 4



ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الكونفيدرالية الافريقية برصيد 6 نقاط بينما يحتل فريق الرجاء المغربي المركز الاول برصيد 9 نقاط .



مشوار بيراميدز في الكونفيدرالية الافريقية



ويسعي فريق بيراميدز لتعويض الخسارة القاسية امام الرجاء المغربي في الجولة الماضية من المسابقة بنتيجة هدفين دون رد للعوضة لصدارة ترتيب المجموعة

وكان فريق بيراميدز حقق الفوز في الجولة الاولى امام فريق نكانا الزامبي بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد كما حقق الفوز علي فريق نامونجو التنزاني بنتيجة هدفين دون رد قبل الخسارة امام الرجء المغربي .



وضمت قائمة بيراميدز ضد الرجاء المغربي كلا من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي - طارق طه - محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حماده - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد

الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - محمود صابر