يستضيف فريق بيراميدز منافسه الرجاء المغربي اليوم على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة بيراميدز ضد الرجاء المغربي في الكونفيدرالية

وتقام مباراة بيراميدز ضد الرجاء المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 .

ويسعى فريق بيراميدز لتعويض الخسارة القاسية امام الرجاء المغربي في الجولة الماضية من المسابقة بنتيجة هدفين دون رد للعوضة لصدارة ترتيب المجموعة

وكان فريق بيراميدز حقق الفوز في الجولة الأولى أمام فريق نكانا الزامبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد كما حقق الفوز علي فريق نامونجو التنزاني بنتيجة هدفين دون رد قبل الخسارة امام الرجاء المغربي .

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الكونفيدرالية الافريقية برصيد 6 نقاط بينما يحتل فريق الرجاء المغربي المركز الاول برصيد 9 نقاط .

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي كلا من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي - طارق طه - محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حماده - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد.

الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - محمود صابر.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والرجاء

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى القميص الرمادي بالكامل، ويظهر نادي الرجاء الضيف في اللقاء باللون الأبيض الكامل ويرتدي حارس مرماه القميص الأزرق الفاتح بالكامل.

وتقرر أن يتحرك الفريقان إلى ملعب المباراة في السابعة مساء، قبل انطلاق اللقاء بساعتين لبدء عمليات الإحماء استعداداً لخوض اللقاء الهام، مع التأكيد على وجود 7 أعضاء من الجهاز الإداري والطبي على مقاعد بدلاء كل فريق و7 لاعبين بدلاء فقط طبقا للائحة البطولة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي على مقاعد البدلاء، مع عدم السماح بالمصافحة بين الفريقين.

وتم التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل الملعب مع عدم السماح لأي شخص بنزول أرض الاستاد بدون مسحة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، مع ضرورة ارتداء كل شخص داخل استاد الدفاع الجوي للماسك الطبي باستثناء الحكام ولاعبي الفريقين داخل أرض الملعب.

ووجهت بعثة نادي الرجاء المغربي جزيل الشكر لنادي بيراميدز وإدارته على حفاوة الاستقبال بمطار القاهرة وتوفير كل شيء للضيوف المغاربة وشعورهم بأنهم في بلدهم الثاني، موضحًا أنه يشكر إدارة بيراميدز على التنظيم والاستقبال الممتاز.

ومثل بيراميدز في المباراة، وليد مهدي مدير المباريات، ومن الجهاز الإداري لفريق الكرة، أحمد زاهر ومحمود حرب وشريف جمال.