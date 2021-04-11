40 ٪ من مشاة البحرية الأمريكية يرفضون لقاح كورونا

ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن ما يقرب من 40٪ من مشاة البحرية الأمريكية يرفضون الحصول على تطعيمات بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد Covid-19.

وحتى يوم الخميس ، تلقى ما يقرب من 75500 من مشاة البحرية اللقاحات ، بما في ذلك الرجال والنساء الذين تم تطعيمهم بالكامل وتحصينهم جزئيًا.

واختار حوالي 48000 من مشاة البحرية عدم تلقي اللقاحات، بمعدل تراجع قدره 38.9٪.



وبلغ معدل القبول بالتطعيمات بين مشاة البحرية 61.1٪ ، أي ليس بعيدًا عن التقدير العسكري للثلثين ، أو حوالي 66٪.

ولم يتم حتى الآن تقديم اللقاحات إلى 102 ألف جندي من مشاة البحرية.

ويشمل العدد الإجمالي لمشاة البحرية جنود الخدمة الفعلية وقوة الاحتياط وأفراد التعبئة الفردية لمشاة البحرية.

وكان معدل الانحدار في كامب ليجون في نورث كارولينا، أحد قواعد مشاة البحرية البارزة، أعلى بكثير، عند 57 ٪ ، وفقًا لمجموعة أخرى من البيانات المقدمة إلى سي إن إن.

ومن بين 26400 فردًا من مشاة البحرية الذين تم تلقيحهم ، اختار 15100 عدم تلقيهم أي لقاح، وهو رقم يشمل كلاً من قوة المشاة البحرية الثانية ومشاة البحرية الشرقية.

ومن المقرر أن يتم تقديم اللقاحات إلى 11500 جندي من مشاة البحرية في الخدمة الفعلية.

وقالت المتحدثة باسم سلاح مشاة البحرية الكولونيل كيلي فروشور لشبكة CNN في بيان: "نحن نتفهم تمامًا أن القبول الواسع النطاق للقاح Covid-19 يوفر لنا أفضل الوسائل لهزيمة الوباء. والمفتاح لمعالجة الوباء هو بناء الثقة في اللقاح".