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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تسجل 17 ألفا و855 إصابة جديدة بكورونا و104 حالات وفاة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 17 ألفا و855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية.


ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، عن البيانات التي ينشرها المعهد القول - إنه تم تسجيل 104 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 78 ألفا و353 حالة وفاة.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت حتى الآن مليونين و998 ألفا و268 إصابة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 248 ألفا و800 حالة.


وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حوالي 2 مليون و671 ألفا و200 شخصا حتى الآن.

معهد روبرت كوخ صحيفة بيلد الألمانية فيروس كورونا إصابة جديدة المتعافين

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