عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين.. محاصرة 21 عاملا داخل منجم فحم غمرته المياه

محاصرة عمال إنقاذ
محاصرة عمال إنقاذ في الصين

أعلنت السلطات المحلية في الصين، أن قوات الإنقاذ تقوم بمهمة لمساعدة 21 عاملًا حوصروا بعد أن غمرت المياه منجم فحم في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم، شمال غربي البلاد، أمس السبت.

 

ووقع الحادث مساء أمس السبت، بينما كان هناك 29 عاملا يقومون بتحديث منجم الفحم الواقع في محافظة هوتوبي بولاية تشانججي، حيث تم إنقاذ 8 أشخاص.

 

وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، تقوم ثلاث مجموعات من معدات تصريف المياه بسحبها بمعدل يصل إلى 450 مترا مكعبا في الساعة، كما يجري تركيب مجموعة رابعة من المتوقع أن تضاعف كفاءة سحب المياه فور تشغيلها، حيث تسعى قوات الإنقاذ جاهدة أيضا، للاتصال بالعمال المحاصرين.

 

من جانبه، قال نائب حاكم ولاية تشانججي، باو يونج شنج، إن العمال محاصرون على بعد نحو 1200 متر تحت الأرض.

 

وذكرت إدارة الطوارئ في تشانججي، أن البيئة تحت الأرض معقدة للغاية، وأن تصريف المياه هو الشاغل الأكبر في الوقت الراهن.

الصين انقاذ منجم فحم اخبار العالم اخبار الصين

موضوعات متعلقة

2.8 مليار دولار.. الصين تفرض غرامة قياسية على "علي بابا"

ترشيحاتنا

إسلام عنان يناشد المواطنين عدم التكاسل عن أخذ لقاح كورونا لهذا السبب

خلال 24 ساعة .. البرازيل تسجل 71 ألفًا و832 إصابة جديدة بكورونا و2616 وفاة

مصر للطيران تسير رحلات اليوم إلى 43 وجهة دولية.. أبرزها ميلانو وأمستردام

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك

مستحبات الصوم في شهر رمضان المبارك

اعرف أطول أيام الصيام.. البحوث الفلكية: ميلاد هلال شهر رمضان المبارك غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

البحوث الفلكية تعلن عن وقوع زلزال جديد فجر اليوم .. تفاصيل

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

لماذا صلاة التراويح في المنزل أفضل من المسجد؟.. أمين الإفتاء يجيب بالدليل

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

نشرة أخبار العالم.. السودان يكشف موعد ملء إثيوبيا سد النهضة.. تسريب بيانات مستخدمي كلوب هاوس..وهجوم حوثي جديد على السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد