الصين.. محاصرة 21 عاملا داخل منجم فحم غمرته المياه

أعلنت السلطات المحلية في الصين، أن قوات الإنقاذ تقوم بمهمة لمساعدة 21 عاملًا حوصروا بعد أن غمرت المياه منجم فحم في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم، شمال غربي البلاد، أمس السبت.

ووقع الحادث مساء أمس السبت، بينما كان هناك 29 عاملا يقومون بتحديث منجم الفحم الواقع في محافظة هوتوبي بولاية تشانججي، حيث تم إنقاذ 8 أشخاص.

وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، تقوم ثلاث مجموعات من معدات تصريف المياه بسحبها بمعدل يصل إلى 450 مترا مكعبا في الساعة، كما يجري تركيب مجموعة رابعة من المتوقع أن تضاعف كفاءة سحب المياه فور تشغيلها، حيث تسعى قوات الإنقاذ جاهدة أيضا، للاتصال بالعمال المحاصرين.

من جانبه، قال نائب حاكم ولاية تشانججي، باو يونج شنج، إن العمال محاصرون على بعد نحو 1200 متر تحت الأرض.

وذكرت إدارة الطوارئ في تشانججي، أن البيئة تحت الأرض معقدة للغاية، وأن تصريف المياه هو الشاغل الأكبر في الوقت الراهن.