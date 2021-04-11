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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرالقوى العاملة:

التفتيش على أكثر من 71 ألف منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

صدى البلد

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 71 ألفا و813 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.


وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 71 ألفا و 813 مصنعاً وشركة علي مدي سنة كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على  9383 منشأة، والمنيا  6895، وسوهاج  5678، والقليوبية  4342، ودمياط  4068، والشرقية 3985، والبحيرة  3938، والغربية  3425، والقاهرة 2398، وكفر الشيخ  2241، والأقصر 2136 ، والإسماعيلية 2098، والدقهلية 2095،  وأسيوط 2068، وبورسعيد  2060، والجيزة 2059، ومرسي مطروح  2037، والمنوفية 2007 ، وبني سويف  1550.


وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات الإسكندرية 1410، جنوب سيناء 1399، والوادي الجديد  1258، والبحر الأحمر 992، وأسوان  876، والفيوم  757، والسويس  658 منشأة .
وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.


وأكد وزير القوي العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.
كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

 

 

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أخبار العمال محمد سعفان اخبار القوي العاملة التفتيش على المصانع اتحاد العمال

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