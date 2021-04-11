لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الأحد، وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين، في ظل ضغط المباريات.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته غدًا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة نادي النصر المقبلة في بطولة كأس مصر.



كان الأهلي قد خاض تدريباته ظهر أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة من التدريبات، بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف أمس، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وحسم الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة سيمبا التنزاني بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى.



ويستعد الأهلي لخوض عدة مواجهات مهمة ،في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.