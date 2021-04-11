معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه ومشترك الكهرباء لتقليل الاستهلاك.. تعرف عليها

يعتبر مبرد المياه المنزلي من الأجهزة التي يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة مع دخول فصل الصيف، ولذلك وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل وبالتالى خفض فاتورة الكهرباء على النحو التالي:

1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر .

2-شراء مبرد مياه يحتوي علي ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءةالطاقة).



3-من افضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الاطفال .

5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.



6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي علي ثلاجة.

كما أن هناك بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي يجب الالتزام بها عند شرائه لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك ،

ويوضح جهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الخطوات التي يجب إتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك على النحو التالي:

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الاحمال يفصل اتوماتيكيا.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

-تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).