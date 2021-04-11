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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 11-4-2021 أمام الجنيه المصري

عملات عربية وأجنبية
عملات عربية وأجنبية

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري،في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-4-2021؛ بدون أي تغيير علي مستوي الجهاز المصرفي المصري.


وبحسب ما أعلنه جدول أسعار العملات الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد وصل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

 

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وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.58 جنيها للشراء و 18.7 جنيه للبيع.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري نحو 21.53 جنيها للشراء و 21.68 جنيها للبيع.


وسجل الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 16.86 جنيها للشراء و 16.97 جنيها للبيع.


بينما وصل سعر الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 14.33 جنيها للشراء و 14.42 جنيها  للبيع، و اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 2.39 جنيها للشراء و 2.4 جنيها للبيع.


وعلي مستوي العملات العربية فقد صل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لنحو 4.17 جنيها للشراء و 4.2 جنيها للبيع.


وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 51.85 جنيها للشراء و 52.25 جنيها للبيع.


وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.26 جنيها للشراء و 4.29 جنيها للبيع.
 

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