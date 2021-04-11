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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤتمر صحفي لرئيس الأهلي اليوم.. تفاصيل

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

يعقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد؛ للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع التعليمي المشترك بين النادي الأهلي والجامعة الأمريكية، والذي يأتي ضمن الدور المجتمعي للنادي، وهو ما سبق أن أشار إليه مجلس الإدارة في برنامج عائلة الأهلي. 

يحضر المؤتمر  فرانسيس ريكاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية، ولفيف من قيادات الجامعة المصريين والأمريكيين، وعلى رأسهم الدكتور إيهاب عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة «الأكاديمي»، والدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي.


ويقوم الكابتن محمود الخطيب خلال المؤتمر  بالإعلان عن إطلاق المشروع التعليمي المشترك بين الأهلي والجامعة الأمريكية متمثلة في كلية إدارة الأعمال، والتي تقوم بطرح البرامج التعليمية في مختلف التخصصات الإدارية والرياضية.


يهدف النادي الأهلي من تعاونه مع الجامعة الأمريكية ــ وهي واحدة من أعرق الجامعات في مصر والشرق الأوسط ــ إلى رفع المستوى التثقيفي والتعليمي للكوادر الشبابية والمستقبلية على المستوى الإداري والرياضي والإعلامي، وتأهيلها بالشكل الاحترافي لمواكبة التطور الذي تشهده الرياضة، بعدما أصبحت صناعة ومجالا استثماريا كبيرا، يلعب دورًا مؤثرًا في اقتصاد العديد من الدول، وبذلك يكون الأهلي أول نادٍ في المنطقة العربية يطلق مشروعه التعليمي في الإدارة الرياضية، ويتواكب مع كبريات الأندية عالميةً، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.
 

ومن المقرر أن يسير مشروع الأهلي والجامعة الأمريكية التعليمي على مراحل متطورة، لتحقيق كل الأهداف المرجوة منه، حيث يبدأ ببرامج تعليمية وشهادات في الإدارة الرياضية مقترنة بمعايشات عملية للملتحقين مع إدارات النادي ثم «دبلومة أو ماجستير».
 

ويأتي هذا لمشروع التعليمي الضخم إيمانًا من النادي الأهلي وقناعات مسئوليه بأهمية التعليم ودوره المؤثر في مواكبة كل التطورات العالمية وتقديم خدمات متميزة لأبنائه وأعضائه وجماهيره وموظفيه. 
 

ويحصل الملتحقون بمشروع الأهلي والجامعة الأمريكية التعليمي على شهادات معتمدة من الجامعة الأمريكية تبدأ ببرامج قصيرة إلى دبلومة إلى ماجستير.

اخيار النادي الاهلي محمود الخطيب أخبار الرياضة اخبار الأهلي

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