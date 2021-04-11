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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يستهدف المربع الذهبي أمام الانتاج الحربي في الدوري الممتاز

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا، منافسه الانتاج الحربي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني للدخول في صراع المربع الذهبي بجدول الترتيب خصوصا بعد الأداء والنتائج الايجابية التى حققها طوال الفترة الماضية.

 

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بينما جاء فريق الانتاج الحربي في المركز الاخير برصيد 11 نقطة .

 

واختار هيثم شعبان 20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الانتاج الحربي على النحو التالي : 
حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - وليد عبد المنعم.

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد توني - ضياء قنديل - صالح جمعة - محمد ابراهيم - رجب عمران - محمود نبيل.

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا- شريف دابو.

 

وأكد فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، سلبية مسحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجهازهم الفني، قبل خوض مباراة الإنتاج الحربي بمسابقة الدوري العام الممتاز.

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