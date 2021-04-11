على متن طائرة "يوم القيامة".. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل

أول زيارة لمسؤول من إدارة بايدن

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، اليوم الأحد، وذلك على متن طائرة "يوم القيامة" الأكثر تطورا في الولايات المتحدة.

وحسب صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، تعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي كبير، منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي أوستن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيره بيني جانتس، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية والصفقات العسكرية خلال زيارته التي تستمر يومين.

وتأتي زيارة أوستن لإسرائيل ضمن جولة تشمل ألمانيا ومقر حلف شمال الأطلسي في بلجيكا وبريطانيا.

