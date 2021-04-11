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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 109 آلاف و599 حالة.


وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم /الأحد/ - إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1768 حالة.


وأشارت الشبكة إلى أن عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي يبلغ 105 أشخاص.

الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض إصابة جديدة فيروس كورونا

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