وزيرة الصحة تصل الأقصر لبدء زيارة ميدانية بعدد من محافظات الصعيد

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، لبدء زيارتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد، لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، والوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.



ويرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة اليوم تأتي في إطار حرصها على متابعة سير العمل ميدانيًا ضمن سلسلة من الزيارات الدورية لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، حيث تتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات، وكذلك توافر سبل الحماية للأطقم الطبية.



وتابع "مجاهد" أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات بمحافظات الصعيد للوقوف على سير العمل بخطة الوزارة لتطوير المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.

وذكر "مجاهد" أن زيارة الوزيرة تتضمن أيضًا تفقد عدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة بعدد من محافظات الصعيد التي تشملها المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتضم 6 محافظات، للوقوق على معدلات التنفيذ بأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بتلك المنشآت، موضحًا أن المنظومة انطلقت في محافظات (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية)، كما أنه من المقرر أن تنطلق بمحافظتي (أسوان، السويس) خلال الفترة المقبلة.