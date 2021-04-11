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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تلغى الضوضاء .. سعر ومواصفات أحدث سماعات لهواوى العالمية

صدى البلد

أعلنت هواوي العالمية مؤخرًا عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة بالكامل التي تعمل بتقنية البلوتوث كأحدث إصدار لسلسلة سماعاتها الجديدة  والتي تقدم لمستخدميها صوتًا عالي الجودة مع عمر بطارية طويل الأمد وتقنية إلغاء نشط للضوضاء، إلى جانب تصميم عصري ومريح مع تحكم ذكي وبديهي.

ويمكن للمستهلكين الآن الحصول على سماعات HUAWEI FREEBUDS 4i   بسعر 1899 جنيه من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

 

تتعامل السماعات الجديدة أيضًا مع المشكلات المتعلقة بعمر البطارية، حيث توفر للمستخدمين 10 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء و7.5 ساعة مع تشغيل إلغاء الضوضاء جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن.

 

ويمكنها تحقيق 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. ميمكن أن يمنح الشحن الكامل أيضًا 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية مع تشغيل إلغاء الضوضاء النشطة أو 5.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء.

و بفضل الشحن السريع، يمكن أن تؤدي 10 دقائق من الشحن إلى 4 ساعات من الاستخدام أيضًا.

ويتم استكمال ذلك أيضًا من خلال إمكانات إلغاء الضوضاء النشطة من سماعاتHUAWEI FreeBuds 4i. تسمح هذه الميزة لسماعات الأذن باكتشاف الأصوات المحيطة وتوليد موجة صوتية عكسية لتقليل الضوضاء. 

 

وتتيح هذه الميزة تجربة صوتية مريحة وغامرة حتى في سيناريوهات مثل مراكز التسوق المزدحمة ووسائل النقل العام والمكاتب والمزيد. 

 

من ناحية أخرى، يمكن للمستخدمين تشغيل وضع الوعي Awareness Mode، مما يسمح لهم بسماع الأصوات المحيطة أو إجراء محادثات دون الحاجة إلى نزع سماعات الأذن.

 

هواوي العالمية سماعات الأذن بطارية منصات هواوي إلغاء الضوضاء

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