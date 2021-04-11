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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي الحسنة بشمال سيناء يقرر حصر كلي لجميع السكان بقري المركز

اجتماع سكرتيري القري
اجتماع سكرتيري القري بمركز الحسنة

قرر المجلس التنفيذى الدوري لسكرتيرى القرى ومديرى الإدارات الداخلية بمجلس مدينة الحسنة شمال سيناء، ضرورة عمل حصر فعلى لعدد السكان من خلال الرقم القومى داخل كل قرية وما يتبعها  من تجمعات.

 

كما تقرر تنفيذ برنامج مياه القرى وكمية الإستهلاك الحقيقة لكل قرية.
 

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كما تم مراجعة كافة الموضوعات التى تم مناقشتها فى الإجتماع السابق لرؤساء القرى  في مجال : مياة الشرب  -الكهرباء - الايرادات -  التراخيص.


و أكد المهندس أحمد عبد الحليم  نائب رئيس  مدينة الحسنة، على تعليمات  اللواء أسامة احمد عفش رئيس المدينة لسكرتيرى القرى على ضرورة حصر المشاكل داخل كل قرية وعرضها على  اللواء رئيس المركز والمدينة٠


و أكد  على ضرورة حصر عدد المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم داخل كل قرية والتنبيه على أصحابها بضرورة الإنتهاء من التراخيص الخاص بكل نشاط تجارى٠

 

وأكد على ضرورة إلتزام سكرتيرى بتحصيل الإيرادات الخاصة بكل قرية فيما يخص الشقق السكنية المرحلة للمواطنين.

 

ونبه كذلك علي على ضرورة الإلتزام بتعليمات اللواء أسامة  احمد رئيس  المدينة ، فيما يخص الانضباط في العمل والمتابعة المستمرة مع رؤساء القرى والربط بينهما وبين مجلس المدينة للوقوف على الوضع أول بأول داخل كل قرية.
 

كما تم مناقشة بعض المشاكل الخاصة بالقرى، ومحاولة وضع حلول لها وذلك لتحقيق مصالح المواطنين فى مختلف قرى المركز والمدينة ٠

 

الاستماع لمشاكل المواطنين: 

و أكد على أنه يتم الاستماع  إلى جميع المواطنين متابعة جميع الشكوى سواء فى مكتب رئيس المدينة  ، أو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلس مدينة الحسنة ويعمل على حلها وذالك للوصول إلى أعلى أداء لتسهيل مصالح المواطنين فى المركز والمدينة.

 

حضر الإجتماع نيابة عن اللواء رئيس المركز والمدينة ، المهندس أحمد عبد الحليم ، نائب رئيس مجلس مدينة الحسنه ، ووليد أمين سكرتير مجلس المدينة.
 


 

مدينة الحسنة الرقم القومي مياة الشرب شمال سيناء وسائل التواصل الإجتماعي

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