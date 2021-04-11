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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فقد إصبعه .. طفل 5 سنوات يقع ضحية هجوم مروع لـ قرد

فقد إصبعه.. طفل 5
فقد إصبعه.. طفل 5 سنوات يقع ضحية هجوم مروع لـ قرد

نُقل طفل عمره 5 سنوات، إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات إثر تعرضه لهجوم مروع من قبل قرد ، خلال زيارة لحديقة حيوان شمال البرتغال أمس الأول، الجمعة.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام تداولت الحادث، فإن الصبي فقد إصبعًا جراء هجوم القرد عليه والذي وقع بحديقة حيوان في مدينة "فيلا نوفا دي جايا" بمنطقة "بورتو" شمال البلاد.

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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقارير وسائل إعلام محلية، أن الطفل المصاب كان بصحبة عائلته ووقع الحادث أثناء لعبه على مقربة من القفص الذي كان القرد بداخله في حديقة الحيوان صباح الجمعة، ويقال إن القرد قضم إصبع الطفل منتزعًا إياه.

وفي أعقاب ذلك، تدخل ضابط شرطة من أجل استعادة الإصبع المبتور من قفص القرد، قبل أن يُنقل الضحية إلى مستشفى بمنطقة "بورتو" البرتغالية.

وأكد متحدث باسم الشرطة المحلية أن القرد قضم إصبع الضحية، الذي يوجد حاليًا تحت إشراف أطباء مختصين في جراحة الأطفال والجراحات التجميلية، ولم يتبين بعد إذا ما كانوا قد استطاعوا إعادة توصيل إصبعه المبتور.

ومن المقرر فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث الذي أسفر عن فقدان طفل في عمر 5 سنوات لإصبعه.

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ولم تصدر حديقة الحيوان التي شهدت الحادث تعليقًا بعد، ووفقًا لموقعها الإلكتروني فإنها تضم قرابة 600 حيوان، وكانت تستضيف سنويًا قبل تفشي جائحة كورونا زوارًا يصل عددهم إلى مليون ونصف زائر.

يشار إلى أن حديقة الحيوان كانت قد أعادت فتح أبوابها يوم الثلاثاء بعد إغلاق دام 3 أشهر.

هجوم قرد على طفل
هجوم قرد على طفل
حديقة الحيوان شمال البرتغال
حديقة الحيوان شمال البرتغال
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