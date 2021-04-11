شاهد .. تدشين حملة " أولادنا في حب بلادنا " للتعريف بالحضارة المصرية

قالت نشوى أبو زيد ، مشرفة آثار بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية : إن فكرة إطلاق حملة " أولادنا في حب بلادنا" بدأت من خلال تدريسها لابنتها ، مادة السوشيال ، وكانت ابنتها تحضر أصدقائها ليستمعوا لشرحها .

وأوضحت نشوى أبو زيد ، عبر "زووم" ، لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية "الأولى" ، أنها عندما رأت صعوبة لدى الطلاب في الفهم ، أخذتهم للأماكن الأثرية وشرحت لهم المواد الدراسية ، بشكل عملي .

ولفتت " أبو زيد" إلى أن جميع الأطفال حصلوا على الدرجة النهائية في "الدراسات الإجتماعية" ، ومن هنا قررت تعميم فكرة العملي والنظري للمواد الإجتماعية .

وتابعت أنها جربت أن تفعل تلك التجربة مع أطفال أميين ، كانوا يبيعون المناديل في الإشارات ، مقابل أن تشتري منهم جميع ما يبيعونه ، وبالفعل نجحوا في الإجابة عن جميع الأسئلة .