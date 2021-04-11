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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو الغيط في بغداد.. ماذا حمل في حقيبته ؟

صدى البلد

وصل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس السبت إلى العراق في زيارة رسمية.


وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية،  أن أحمد أبو الغيط الأمين العام التقى خلال اليوم الأول من الزيارة بكل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني، و فؤاد حسين وزير الخارجية.


وأضاف المصدر، أن أحمد أبو الغيط الأمين العام أعرب خلال اللقاءات عن ترحيبه بما شهدته الفترة الأخيرة من مساعي ترسيخ مظاهر السيادة للدولة العراقية وكذلك اهتمام قيادات الدولة بالبعد العربي في السياسة الإقليمية للعراق باعتباره رصيداً استراتيجياً أساسياً، وباعتبار بغداد رُكناً ركيناً في المنظومة العربية.


وقال المصدر إن أبو الغيط قدم الشكر للمسئولين العراقيين، على دعم العراق المستمر للجامعة العربية، سياسياً ومالياً، مؤكداً أن الدعم العراقي للجامعة في الفترة الماضية كان حيوياً وأسهم في تحسين أداء الجامعة على عدد من الأصعدة.

 

وذكر أن أبو الغيط شدد خلال لقائاته مع القادة العراقيين على أن الجامعة مستمرة في دعمها ومساندتها للعراق وهي تقف إلى جواره في سعيه لتثبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز التوازن في علاقاته الإقليمية.

 

وأكد المصدر أن الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله للأمين العام تناول معه مُجمل الوضع الإقليمي، والتطورات الأخيرة في الجوار العراقي، وبخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية، وقد ركز أبو الغيط في حديثه على أهمية استمرار بغداد في التوجه المقدر من تعزيز علاقاتها بمحيطها العربي.  كما نقل ابوالغيط للرئيس صالح ما يستشعره من ارتياحٍ عربي حيال هذا التوجه العراقي الإيجابي.

 

واستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقي،  أبو الغيط في قصر الحكومة، حيث عُقدت جلسة مباحثات استعرض الكاظمي خلالها توجهات حكومته على الصعيدين الداخلي والإقليمي.

 

وعبّر أبو الغيط من ناحيته عن تأييده الكبير للمنهج الشجاع الذي يتبناه الكاظمي في مواجهة التحديات، والذي يضع مصلحة العراق فوق أية اعتبارات أخري، ويسعى لترسيخ سيادة البلد واستقراره. كما حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على استعراض عددٍ من الأزمات العربية والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة، مؤكداً أهمية دور العراق في التوازن الإقليمي.

 

وأضاف المصدر أن أبو الغيط عقد جلسة مباحثات مطولة مع وزير الخارجية فؤاد حسين، بمقر وزارة الخارجية في بغداد، حيث استمع منه إلى تقييم شامل للأوضاع الإقليمية. وأعرب أبو الغيط عن ارتياحه للرؤية العراقية حيال تخفيف حدة التوترات الإقليمية، وإبعاد العراق عن التجاذبات الجارية، حفاظاً على استقلاله واستقراره وتوفير الفرص لنموه الاقتصادي الضروري تلبية لطموحات شعبه.

 

وأشار المصدر إلى أن السيد نيجرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، قد استقبل الامين العام للجامعة في بغداد التي كان بزيارتها السبت، حيث أثني رئيس الاقليم علي العلاقة القائمة بين العراق والجامعة وبصفة خاصة بين الاقليم والجامعة مبرزا اهمية استمرارها وتنميتها؛ كما رحب الأمين العام من جانبه بإقرار مجلس النواب للموازنة للعام 2021 بما يُسهم في تجاوز المُشكلات بين الحكومة المركزية والإقليم، وينعكس إيجاباً على العلاقة بينهما.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الرئيس العراقي مصطفي الكاظمي ابو الغيط

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