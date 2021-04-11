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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيئة : العالم كله يتجه للاقتصاد الدوار والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

مساعد وزيرة البيئة
مساعد وزيرة البيئة للمشروعات

قال الدكتور على أبو سنة ، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات:،  إن وزارة البيئة عزمت على تنفيذ استراتيجية الدولة للحفاظ على البيئة ، لذلك قمنا بالعمل على خطة للتخلص من المخلفات البلدية وغيرها  من المخلفات بمختلف أنواعها .

وأضاف " أبو سنة  " ، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن العالم كله يهتم الآن بفكرة الحد من استخدام  الأكياس البلاستيكية .

وأشار مساعد وزيرة البيئة للمشروعات إلى أننا نستخدم  الأكياس البلاستيكية فى مصر بشكل كبير جداً ،لافتا إلى أننا نستخدم حوالى 14 مليار كيس بلاستيك فى السنة .

وتابع  مساعد وزيرة البيئة للمشروعات ، أن معظم هذه الأكياس تستخدم لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم إطلاقها فى البيئة مما يجعلنا مؤثرة في المياه، وتهدد حياة الكائنات البحرية .

وأكد  مساعد وزيرة البيئة للمشروعات  أنه لابد من وجود حل للحد من استخدام هذه الأكياس ، وإيجاد بدائل لهذه الأكياس على المستوى القصير والمتوسط فى مصر ، منوها إلى أن الاكياس البلاستيك أساسها بترولي ، لذلك فالعالم كله يتجه الاقتصاد الدوار .

اخبار توك شو الأكياس البلاستكية وزارة البيئة

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