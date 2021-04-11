نائباً عن الرئيس .. محافظ القاهرة يشهد احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاحتفال الذي تقيمه دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم.

ويكون الاحتفال عقب صلاة مغرب اليوم الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ الموافق ٢٩ شعبان ١٤٤٢ هجرياً بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر بحضور لفيف من قيادات الأزهر ودار الإفتاء.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شدد على مديريتي الشئون الصحية والطب البيطري بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة خلال شهر رمضان المعظم.

كما شدد على التفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محال الجزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم .



