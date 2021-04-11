عضو مجلس الشيوخ: زيارة الرئيس التونسي لمصر مهمة جداً فى هذا الوقت.. فيديو

قال الكاتب الصحفى، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر مهمة جداً خاصة فى هذا التوقيت، لافتاً إلى أن كل ما فى الزيارة وكل الكلمات التى تم قولها خلال المؤتمر الصحفى تعكس العلاقات القوية التى تربط البلدين، موضحاً أن الرئيس التونسي زار قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال زيارته لمصر وقال "كنا نتابع خطبه ومازالت مواقفه حاضرة".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن موقف الرئيس التونسي يظهر بوضوح خلال كلماته خاصة مع خلافاته مع حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس التونسي التى تشير إلى نبذ العنف والإرهاب تؤكد تطابق الرؤية المصرية والتونسية فى مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن هناك تطابقا بين البلدين بشأن ليبيا ويدعمان الحكومة الحالية ويطالبان بالتصدى للمرتزقة الموجودين فى ليبيا، وأن الرؤية السياسية بين مصر وتونس موحدة تؤكد تطابق الأهداف بين البلدين.

وأوضح أن الرئيس التونسي رجل مثقف ودقيق جداً وكتاباته واهتماماته مختلفة، لذلك اهتم بزيارة قاهرة المعز مما يكشف عن ملامح شخصيته، خاصة وأنه يعتز بهويته العربية.

