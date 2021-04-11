كيف نعلم أولادنا الصيام ونستعد روحيا لاستقبال رمضان.. عضو بالأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب

قال الشيخ سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن نية الأعمال محلها القلب، والاستيقاظ للسحور بحد ذاته نية للصيام، ولا يحتاج المرء أن يتلفظ بها بشكل واضح.

وأضاف الشيخ سيد عرفة، عبر “زووم” لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أن تعليم الأطفال الصيام لا يأتي بالشدة من أولياء الأمور، والبدء من عمر صغير حتى البلوغ، ومن هذه السن يمكن محاسبته على إهمال العبادات.

وأوضح أن التحفيز على الطاعات أمر ضروري وهام، مثل منحهم هدايا لتشجيعهم على تأدية العبادات.

وأشار إلى أن صوم رمضان يغفر الذنوب جميعها، وصلاة قيام الليل تنزل البركات على البيوت المسلمة.

وأكد أهمية قرأة القرأن بالتدبر والتمعن، مشيرا إلى أن الله سبحانة وتعالى أمرنا بأهمية التدبر.

