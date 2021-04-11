تعرف على حكام مباراتي الأحد فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، فى اتحاد الكرة عن حكام مباراتي اليوم الأحد ببطولة الدوري الممتاز.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

يدير مباراة المصري والجونة طاقم حكام مكون من أحمد الغندور حكما للساحة، على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمد محمود لطفي وإبراهيم السوداني وهيثم يونس حكما رابعا ووائل فرحان حكما للفيديو ومساعده محمد يوسف.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إدارة مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي إلى الدولى إبراهيم نور الدين حكما للساحة ويساعده الثنائي أسامة السيد وإيهاب فخري وأحمد مقبل حكما رابعا وعمرو الشناوي حكما للفيديو ومساعده حسني سلطان.